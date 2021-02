Governo: Salvini, 'Sinistra vuole stesso governo con Draghi al posto di Conte? Allora no'** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Se c'è voglia di un paese cha apre, vive, fa sport o va a teatro, bene, se qualcuno, invece vuole, a Sinistra, la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, Allora no". Così Matteo Salvini, entrando alla Camera. "Draghi ci ascolterà, prima di dare un giudizio voglio capire che idea ha, non parlo di ministri o posti", conclude il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Se c'è voglia di un paese cha apre, vive, fa sport o va a teatro, bene, se qualcuno, invece, a, la riedizione del, cambiandoconno". Così Matteo, entrando alla Camera. "ci ascolterà, prima di dare un giudizio voglio capire che idea ha, non parlo di ministri o posti", conclude il leader della Lega.

borghi_claudio : Quanti sono quelli che quando gli chiedono cosa deve fare il prossimo governo dice che bisogna RIPRISTINARE LE LIBE… - fattoquotidiano : TUTTI FURIOSI CON #ITALIAVIVA In attesa del nuovo governo, torna in campo la società civile. Lettere aperte, appell… - Giorgiolaporta : #CONTE non è più il Capo del #Governo italiano. Quello che puntava il dito e faceva i nomi di #Meloni e #Salvini da… - PatriAnastasi : Draghi, Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): 'Come può avere governo coeso se ci sono Zingaretti, Salvini, R… - CarloUlivi : RT @Antiogu60: Ecco come è 'Competente' in Sardegna il governo di Cessodx a trazione Sardista!! Salvini, Meloni.. Basta un Crik.. In Testa… -