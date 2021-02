Governo, Renzi “La maggioranza ci sarà, Draghi fino al 2023” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il leader di Iv Matteo Renzi commenta l'arrivo di Draghi quale premier designato al posto dell'uscente Conte. Poi, incalza: “A chi mi domanda perchè la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi preferisco li spenda Draghi che Conte. Poi il Governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia”.Quanto al braccio di ferro con il Pd, Renzi osserva che “la linea politica del Pd in questa crisi per me è inspiegabile. Potevano svolgere una funzione di mediazione, di equilibrio, di rilancio. Hanno scelto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità comepronta a guidare il Paese”. Così, in un'intervista a la Repubblica, il leader di Iv Matteocommenta l'arrivo diquale premier designato al posto dell'uscente Conte. Poi, incalza: “A chi mi domanda perchè la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi preferisco li spendache Conte. Poi illo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia”.Quanto al braccio di ferro con il Pd,osserva che “la linea politica del Pd in questa crisi per me è inspiegabile. Potevano svolgere una funzione di mediazione, di equilibrio, di rilancio. Hanno scelto di ...

