**Governo: Renzi, 'foto Draghi al Colle, ecco risposta a 'perché la crisi?''** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "L'Italia avrà un nuovo Governo. Lo guiderà Mario Draghi. E questo ci dà un senso di tranquillità e di fiducia che già dalle prime ore sta producendo risultati sui mercati internazionali ma anche nelle istituzioni del nostro Paese. A tutti quelli che si chiedevano che senso ha questa crisi, chiedo di guardare questa foto. Qui - nella foto di Mario Draghi che parla al Quirinale - c'è la risposta al 'perché la crisi?'". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Non è stata una crisi incomprensibile: l'Italia finalmente fa un salto di qualità. Domani ufficializzeremo il nostro sostegno al Presidente incaricato (lo incontriamo alla Camera alle 12.45). Ma già da adesso vorrei dire grazie a tutti gli ...

