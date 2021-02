Governo | Raggi “Rompiamo gli schemi | il M5S apra a Draghi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' il momento di rompere gli: con Mariosi dialoghi. E sui temi!”. In un'intervista al Foglio Virginiadice che il M5s, il suo partito, deve mettersi seduto con l'ex numero uno della Bce. “Il teatrino delle poltrone al quale abbiamo assistito è imbarazzante e, soprattutto, non è stato in grado diungere alcun risultato. I cittadini sono stanchi”. “Io mi concentrerei sui temi – ribadisce -. Non vedo un parallelo con l'esperienza Monti. Il prossimo, infatti, avrà il compito di gestire risorse e rilanciare lavoro ed economia nella fase post-Covid. Quindi nienteuguale Monti? Certo, Inoltre, rispetto al ‘dei tecnicì, credo che la partecipazione politica sarà sicuramente maggiore. Diffido di un ...