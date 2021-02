Governo, primi sì per Draghi da Pd, Iv e Forza Italia - Lega e M5s possibilisti, Di Maio: 'Va ascoltato' (Di giovedì 4 febbraio 2021) La strada per il Governo di Mario Draghi si fa meno stretta. Dopo il Pd e Iv , anche Forza Italia dice sì a un esecutivo guidato dall'ex banchiere centrale. Apre il M5s e anche una parte della Lega ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) La strada per ildi Mariosi fa meno stretta. Dopo il Pd e Iv , anchedice sì a un esecutivo guidato dall'ex banchiere centrale. Apre il M5s e anche una parte della...

petergomezblog : Nell’anno del Covid il Pil è calato dell’8,9%. I Primi dati Istat sono meno peggio delle stime di governo, Fmi e B… - Corriere : «Sono stato a fare una conferenza. Ne faccio tante, ogni anno, in tutto il mondo. È un’attività che viene svolta da… - claudiolub : Bene @Azione_it con @CarloCalenda e @MatteoRichetti avanti con coerenza, siamo stati i primi a chiedere un Governo… - fisco24_info : Governo, cosa ha detto Draghi nelle consultazioni : L'ex presidente della Bce avrebbe citato Sergio Mattarella com… - LizBerliocchiB : POLITICA.Giorgetti:'Fuoriclasse come Ronaldo ma come lui non può restare in panchina'. Consultazioni, primi sì a go… -