(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Ritengo che questo Paese non possa rinunciare a una straordinaria competenza, sarebbe la condizione per far ripartire l’Italia e far volgere in positivo questa crisi”. Lo ha detto la deputata di Italia Viva, Raffaella, in merito all’incarico di formare un nuovoaffidato a Mario. ror/sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Italpress : Governo, Paita “Draghi soluzione migliore” - CorriereCitta : Governo, Paita “Draghi soluzione migliore” - ToninoCogoni : RT @La7tv: #omnibus @raffaellapaita (Italia Viva) spiega perché è saltato il tavolo di confronto sul #programma organizzato da #Fico: 'Vole… - katiasantange11 : RT @La7tv: #omnibus @raffaellapaita (Italia Viva) spiega perché è saltato il tavolo di confronto sul #programma organizzato da #Fico: 'Vole… - Tino44588447 : RT @La7tv: #omnibus @raffaellapaita (Italia Viva) spiega perché è saltato il tavolo di confronto sul #programma organizzato da #Fico: 'Vole… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Paita

Agenzia ANSA

...costruttore accogliere l'appello del Presidente Mattarella e sostenere ildi Mario Draghi. Le polemiche sono inutili, in ballo c'è il futuro dell'Italia". Lo scrive su Twitter Raffaella,...Toti, intervistato a Primocanale, aveva già parlato dell'ipotesi di undi unità nazionale a ... Fronte unito da Italia Viva, la deputata Raffaellaha parafrasato le dichiarazioni di Matteo ...“Ritengo che questo Paese non possa rinunciare a una straordinaria competenza, sarebbe la condizione per far ripartire l’Italia e far volgere in positivo questa crisi”. Lo ha detto la deputata di Ital ...GENOVA - Dopo la notizia della decisione di convocare Draghi al Colle, non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico. "Bene ha fatto il Presidente Mattarella a mettere fine a un teatrino ...