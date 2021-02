Governo, Mario Draghi alla Camera: iniziano le consultazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via un giorno decisivo per la crisi di Governo italiana, l’ennesimo. Dopo la nomina a premier incaricato, Mario Draghi inizia oggi le consultazioni politiche per trovare una maggioranza che sostenga il suo Governo. Numerosi però gli ostacoli lungo la via: da registrare ci sono già numerose chiusure nette, così come possibili endorsement positivi per il futuro del suo incarico. Mario Draghi è alla Camera Il premier incaricato Mario Draghi è arrivato alla Camera: l’ingresso è stato registrato alle 11.12, e da adesso inizia una partita difficilissima per l’ex presidente della Bce. Non è così scontato, neanche dopo l’appello del Presidente Mattarella alle forze ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via un giorno decisivo per la crisi diitaliana, l’ennesimo. Dopo la nomina a premier incaricato,inizia oggi lepolitiche per trovare una maggioranza che sostenga il suo. Numerosi però gli ostacoli lungo la via: da registrare ci sono già numerose chiusure nette, così come possibili endorsement positivi per il futuro del suo incarico.Il premier incaricatoè arrivato: l’ingresso è stato registrato alle 11.12, e da adesso inizia una partita difficilissima per l’ex presidente della Bce. Non è così scontato, neanche dopo l’appello del Presidente Mattarella alle forze ...

La credibilità internazionale e la reputazione di un governo con a capo Mario Draghi diminuirebbe il rischio paese "Italia" con uno spread in forte calo nelle prossime settimane sui livelli di Spagna ...

Governo Draghi, quali sono i rischi secondo Goldman Sachs Il primo pericolo per il governo di Mario Draghi, secondo la nota banca d'affari americana, è naturalmente rappresentato dall'ostacolo della ...

“La scelta del Presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto ...

Nelle ore che hanno preceduto il conferimento a Mario Draghi dell'incarico per la formazione del governo, il sottosegretario Mario Turco annuncia quello che può essere ...

