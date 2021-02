Governo: Marina La Rosa (ex Gf), 'critiche a Casalino? La gente è invidiosa, gli rode il c...' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Le critiche a Rocco Casalino? "Sto leggendo tante cose assurde, ho letto i giornali stamattina, e ne esce il profilo di una persona quasi imbecille. La verità è una: alla gente gli rode il culo, purtroppo non mi viene un francesismo per tradurre il concetto". Così all'Adnkronos Marina La Rosa, attrice ed ex gieffina della prima edizione del Grande Fratello, quella in cui partecipò anche l'ex portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino. "Purtroppo le persone, appena si presenta l'occasione di parlare, non fanno minimamente appello all'intelligenza, anzi: non vedono l'ora di buttarti la merda addosso", incalza La Rosa. L'attrice non la manda a dire, e chiarisce meglio il concetto: "Sono molto dispiaciuta, e non è solo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Lea Rocco? "Sto leggendo tante cose assurde, ho letto i giornali stamattina, e ne esce il profilo di una persona quasi imbecille. La verità è una: allagliil culo, purtroppo non mi viene un francesismo per tradurre il concetto". Così all'AdnkronosLa, attrice ed ex gieffina della prima edizione del Grande Fratello, quella in cui partecipò anche l'ex portavoce di Giuseppe Conte Rocco. "Purtroppo le persone, appena si presenta l'occasione di parlare, non fanno minimamente appello all'intelligenza, anzi: non vedono l'ora di buttarti la merda addosso", incalza La. L'attrice non la manda a dire, e chiarisce meglio il concetto: "Sono molto dispiaciuta, e non è solo per ...

