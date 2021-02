**Governo: Marcucci a Il Foglio, 'non ci sono condizioni per esecutivo con Lega'** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Il profilo di Mario Draghi rappresenta l'Italia migliore, certamente adeguato all'emergenza che il paese sta attraversando. Le forze parlamentari, a partire da quelle che componevano l'ex maggioranza, devono essere propositive e responsabili. E per questo auspico un esecutivo con una chiara matrice politica europeista e riformista. Quanto al Pd, non ho riscontrato timidezze ma, appunto, senso di responsabilità. all'appello del capo dello Stato abbiamo risposto dopo un minuto, senza incertezze. In questo quadro così confuso e per certi versi drammatico, il Pd non può certo permettersi timidezze”. Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci in un'intervista al Foglio.it. “Non ho letto la dichiarazione di Bettini sulle elezioni - continua- mi bastano le parole di Mattarella che condivido ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Il profilo di Mario Draghi rappresenta l'Italia migliore, certamente adeguato all'emergenza che il paese sta attraversando. Le forze parlamentari, a partire da quelle che componevano l'ex maggioranza, devono essere propositive e responsabili. E per questo auspico uncon una chiara matrice politica europeista e riformista. Quanto al Pd, non ho riscontrato timidezze ma, appunto, senso di responsabilità. all'appello del capo dello Stato abbiamo risposto dopo un minuto, senza incertezze. In questo quadro così confuso e per certi versi drammatico, il Pd non può certo permettersi timidezze”. Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andreain un'intervista al.it. “Non ho letto la dichiarazione di Bettini sulle elezioni - continua- mi bastano le parole di Mattarella che condivido ...

TV7Benevento : **Governo: Marcucci a Il Foglio, 'non ci sono condizioni per esecutivo con Lega'**... - NNic169N : @ilfoglio_it @AndreaMarcucci @valentinivaler Marcucci non ha capito o non vuole capire che zingalema vuole imporre… - La7tv : Il capogruppo del PD Andrea Marcucci in un'intervista al Foglio: 'Non mi pare che ci siano le condizioni per un gov… - SenatoriPD : RT @ilfoglio_it: 'Decideranno Draghi e Mattarella. Ma non credo che chi a Bruxelles sta con la Le Pen e AfD possa usare questo esecutivo pe… - AndreaMarcucci : RT @ilfoglio_it: 'Decideranno Draghi e Mattarella. Ma non credo che chi a Bruxelles sta con la Le Pen e AfD possa usare questo esecutivo pe… -