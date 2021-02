**Governo: Lele Mora, 'Casalino? Pensava di fare 'Gf politico', gli consiglio bagno umiltà'** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Il consiglio che darei a Rocco (Casalino, ndr)? Quello di fare un bagno di umiltà. E' andato oltre al suo ruolo di portavoce e forse, visto che era abituato alle telecamere, ha pensato che fosse un 'Grande Fratello politico'. Ma se fai politica devi rispettare i ruoli che ti hanno assegnato, soprattutto se sono molto importanti''. Così l'ex agente dei Vip Lele Mora all'Adnkronos su Rocco Casalino. "Lo presi con me dopo la sua partecipazione alla prima edizione del 'Grande Fratello' che allora dava grande popolarità a tutti -ricorda- le luci della ribalta e le telecamere attirano molto, forse per questo ha commesso degli errori''. "Ha peccato di esuberanza, di protagonismo e non ha capito che se sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ilche darei a Rocco (, ndr)? Quello diundi. E' andato oltre al suo ruolo di portavoce e forse, visto che era abituato alle telecamere, ha pensato che fosse un 'Grande Fratello'. Ma se fai politica devi rispettare i ruoli che ti hanno assegnato, soprattutto se sono molto importanti''. Così l'ex agente dei Vipall'Adnkronos su Rocco. "Lo presi con me dopo la sua partecipazione alla prima edizione del 'Grande Fratello' che allora dava grande popolarità a tutti -ricorda- le luci della ribalta e le telecamere attirano molto, forse per questo ha commesso degli errori''. "Ha peccato di esuberanza, di protagonismo e non ha capito che se sei ...

