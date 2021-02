**Governo: Lele Mora, 'Casalino? Pensava di fare 'Gf politico', gli consiglio bagno umiltà'** (2) (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - ''Non puoi apparire insieme a lui in ogni contesto -continua l'ex agente dei Vip- anche accanto ad ogni Capo di Stato del mondo. Rocco voleva essere visto! Anche io sbagliai quando decisi di mettermi in mostra, quando feci con Santoro il programma 'Tutti ricchi, Sciuscià' in Sardegna ho rovinato la mia vita mettendomi sulla bocca di tutti''. "Sia chiaro, Rocco è una persona molto intelligente e preparata -tiene a sottolineare Lele Mora- è un ingegnere, quello che lui si è costruito in politica l'ha fatto da solo, senza che nessuno lo appoggiasse. Viene dalla Puglia, è un bravo ragazzo, ha solo peccato di leggerezza. Se tu hai la fortuna di fare prima l'ufficio stampa dei 5 Stelle e poi il portavoce del Primo Ministro devi fare due passi indietro''. Per l'ex agente dei Vip ora per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - ''Non puoi apparire insieme a lui in ogni contesto -continua l'ex agente dei Vip- anche accanto ad ogni Capo di Stato del mondo. Rocco voleva essere visto! Anche io sbagliai quando decisi di mettermi in mostra, quando feci con Santoro il programma 'Tutti ricchi, Sciuscià' in Sardegna ho rovinato la mia vita mettendomi sulla bocca di tutti''. "Sia chiaro, Rocco è una persona molto intelligente e preparata -tiene a sottolineare- è un ingegnere, quello che lui si è costruito in politica l'ha fatto da solo, senza che nessuno lo appoggiasse. Viene dalla Puglia, è un bravo ragazzo, ha solo peccato di leggerezza. Se tu hai la fortuna diprima l'ufficio stampa dei 5 Stelle e poi il portavoce del Primo Ministro devidue passi indietro''. Per l'ex agente dei Vip ora per ...

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Lele Niente asporto dopo le 18, l'osteria regala tutti i cicchetti sottovuoto

I bar stanno cercando di riorganizzarsi, ma la decisione del Governo è percepita come l'ennesima ... 'La situazione è drammatica - conferma Lele Botter -: noi facciamo un po' di asporto diurno e quindi ...

Sanremo 2021: tra i nomi degli ospiti spuntano gli Abba, ma...

... Gianluca Vialli, Lele Oriali e i calciatori della Nazionale Italiana di calcio. Nel frattempo ... Restano attive le interlocuzioni con il Governo e abbiamo convenuto che nelle prossime due-tre settimane ...

