Governo, il politologo Pasquino: “Ho visto Draghi preoccupato, teme i pescecani della politica italiana” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Governo Draghi, “l’ho visto preoccupato, teme i pescecani della politica italiana. Conte ha sbagliato a dimettersi, lo vedrei bene come ministro degli Esteri. Renzi? E’ completamente inaffidabile perché non ha cultura politica, tutto ruota intorno alla sua ambizione personale”. Così questa mattina il professor Gianfranco Pasquino, politologo e accademico, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. ARTICOLO Quali sono i difficili dossier che il Governo Draghi erediterà dal Conte bis Governo Draghi, Pasquino: “L’ho visto piuttosto ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021), “l’ho. Conte ha sbagliato a dimettersi, lo vedrei bene come ministro degli Esteri. Renzi? E’ completamente inaffidabile perché non ha cultura, tutto ruota intorno alla sua ambizione personale”. Così questa mattina il professor Gianfrancoe accademico, ai microfonitrasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. ARTICOLO Quali sono i difficili dossier che ilerediterà dal Conte bis: “L’hopiuttosto ...

