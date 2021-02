Governo | Hentov State Street | ' se Draghi fallisce non c' è limite a scenario peggiore' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. -(Adnkronos) - Per l'Italia "il costo di un fallimento del mandato asarebbe enorme: non c'èa un peggioramento della situazione, il potenziale rialzo dello spread è senza confini e non riesco a immaginare quanto potrebbe essere forte la fuga dei capitali". E' il monito espresso all'Adnkronos da Elliot, responsabile Ricerca Politica diGlobal Advisors, che osserva come - dietro la fiducia - gli investitori stranieri sono "nervosi", anche perché "in politica tutto può cambiare". "I mercati stanno valutando i rischi della situazione, perché - sottolinea - a un certo punto il nodo politico diventa un problema dei mercati, che non hanno dimenticato il 2011 e ora sono preoccupati di tornare al 2018". Colpita dalla pandemia "l'Italia è in mezzo a una crisi e la ...