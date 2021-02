**Governo: G. Bruno Guerri, ‘centrodestra può insistere sul voto ma intanto appoggi Draghi'** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Il centrodestra può pure insistere sul voto ma intanto appoggi Draghi. Questo bisogna fare”. Lo dice all'AdnKronos lo storico Giordano Bruno Guerri che aggiunge: “Abbiamo avuto questa grande fortuna, la benedizione che Renzi ha fatto cadere questo governo. Ora l'esecutivo Draghi, secondo me, va sostenuto in modo che non diventi un governo di parte appoggiato soltanto dalla sinistra”. Un giudizio netto, quello sull'esecutivo uscente, non basato sul fatto che si sia “comportato male ma perché non mi sembravano le mani giuste alle quali affidare il Recovery Plan”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Il centrodestra può puresulma. Questo bisogna fare”. Lo dice all'AdnKronos lo storico Giordanoche aggiunge: “Abbiamo avuto questa grande fortuna, la benedizione che Renzi ha fatto cadere questo governo. Ora l'esecutivo, secondo me, va sostenuto in modo che non diventi un governo di parteato soltanto dalla sinistra”. Un giudizio netto, quello sull'esecutivo uscente, non basato sul fatto che si sia “comportato male ma perché non mi sembravano le mani giuste alle quali affidare il Recovery Plan”.

