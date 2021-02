Governo, Formica: “In scena dramma sistema politico denunciato da Cossiga nel ’91” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “È andato in scena un dramma interno al sistema politico che Cossiga aveva già lucidamente denunciato nel messaggio alle Camere del giugno 1991”. Lo sostiene, in un’intervista a Repubblica, Rino Formica, socialista e più volte ministro, sottolineando che, trent’anni dopo il discorso dell’ex presidente della Repubblica, “i problemi sono ancora tutti sul tappeto. Si è cercato di cambiare le leggi elettorali e di avvicendare i partiti e i leader, ma si sono ignorate le ragioni interne della crisi. Siamo eternamente nelle mani degli ascari – afferma – come ai tempi di Giolitti: almeno quelli erano più dignitosi dei responsabili che avrebbero dovuto salvare Conte”. Quello che nascerà “sarà un Governo di tregua istituzionale”, lo definisce ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) “È andato inuninterno alcheaveva già lucidamentenel messaggio alle Camere del giugno 1991”. Lo sostiene, in un’intervista a Repubblica, Rino, socialista e più volte ministro, sottolineando che, trent’anni dopo il discorso dell’ex presidente della Repubblica, “i problemi sono ancora tutti sul tappeto. Si è cercato di cambiare le leggi elettorali e di avvicendare i partiti e i leader, ma si sono ignorate le ragioni interne della crisi. Siamo eternamente nelle mani degli ascari – afferma – come ai tempi di Giolitti: almeno quelli erano più dignitosi dei responsabili che avrebbero dovuto salvare Conte”. Quello che nascerà “sarà undi tregua istituzionale”, lo definisce ...

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Governo, #Formica: 'In scena dramma sistema politico denunciato da Cossiga nel '91' - PAOLAMALACRIDA : RT @Adnkronos: #Governo, #Formica: 'In scena dramma sistema politico denunciato da Cossiga nel '91' - sono_francesca : RT @Adnkronos: #Governo, #Formica: 'In scena dramma sistema politico denunciato da Cossiga nel '91' - BinaryOptionEU : RT '#Governo, #Formica: 'In scena dramma sistema politico denunciato da Cossiga nel '91' - alteaxz : RT @Adnkronos: #Governo, #Formica: 'In scena dramma sistema politico denunciato da Cossiga nel '91' -