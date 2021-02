Governo e Regioni pronti all’accelerata: c’è un nuovo piano vaccinale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl piano vaccinale non prende velocità, c’è paura tra le Regioni per un rallentamento che può sconvolgere il quadro organizzativo in maniera sensibile. E allora c’è da correre ai ripari per cercare di riprendere velocità e garantire l’unica via d’uscita da questa pandemia. Ecco che, quindi, sono emerse le linee di rimodulazione del piano dopo l’incontro tra il Governo e le Regioni. L’idea è quella di vaccinare gli over 80 e i più fragili con Pfizer e Moderna e utilizzare AstraZeneca per gli under 55 con una priorità per il personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. L’obiettivo è toccare quota 14 milioni di vaccini nel trimestre febbraio – aprile, distribuito in questa maniera: 2 milioni il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlnon prende velocità, c’è paura tra leper un rallentamento che può sconvolgere il quadro organizzativo in maniera sensibile. E allora c’è da correre ai ripari per cercare di riprendere velocità e garantire l’unica via d’uscita da questa pandemia. Ecco che, quindi, sono emerse le linee di rimodulazione deldopo l’incontro tra ile le. L’idea è quella di vaccinare gli over 80 e i più fragili con Pfizer e Moderna e utilizzare AstraZeneca per gli under 55 con una priorità per il personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. L’obiettivo è toccare quota 14 milioni di vaccini nel trimestre febbraio – aprile, distribuito in questa maniera: 2 milioni il ...

