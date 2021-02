Governo Draghi: vaccini, scuola e recovery in agenda. I ministri? Modello Ciampi del ’93 (con qualche leader) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Al primo giorno di consultazioni, mentre sfilano davanti al premier incaricato i piccoli gruppi parlamentari di Camera e Senato, fino a ieri indispensabili per immaginare un Conte ter, si intravede uno spazio politico. La formula sarebbe il Modello Ciampi del '93. Pochi ministri tecnici di alto profilo per affiancare il premier sui dossier più delicati: economia, giustizia, sanità. Ma in Consiglio dei ministri i rappresentanti (magari anche i leader) di tutti i partiti. Anche se Matteo Renzi continua a smarcarsi dopo però aver sottolineato i suoi meriti nella nascita di un Governo Draghi Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Al primo giorno di consultazioni, mentre sfilano davanti al premier incaricato i piccoli gruppi parlamentari di Camera e Senato, fino a ieri indispensabili per immaginare un Conte ter, si intravede uno spazio politico. La formula sarebbe ildel '93. Pochitecnici di alto profilo per affiancare il premier sui dossier più delicati: economia, giustizia, sanità. Ma in Consiglio deii rappresentanti (magari anche i) di tutti i partiti. Anche se Matteo Renzi continua a smarcarsi dopo però aver sottolineato i suoi meriti nella nascita di un

