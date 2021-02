Governo Draghi: tutte le tappe per la formazione del nuovo esecutivo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si aprono oggi le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo, a seguito di una crisi che dura ormai da tre settimane, ovvero dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva dal Governo Conte Bis. Non è la prima crisi di questa legislatura. Avevamo infatti visto la prima crisi con la fine del primo Governo Conte, quello della maggioranza “gialloverde“ Movimento 5 stelle-Lega. Sebbene non siamo quindi nuovi a questo scenario, sicuramente il fatto che non si torni al voto dopo due crisi può generare molti dubbi se non si conosce l’iter della formazione di un Governo in Italia, dalle elezioni al giuramento del Presidente del Consiglio. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza illustrando tutte le tappe che portano alla ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si aprono oggi le consultazioni per ladi un, a seguito di una crisi che dura ormai da tre settimane, ovvero dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva dalConte Bis. Non è la prima crisi di questa legislatura. Avevamo infatti visto la prima crisi con la fine del primoConte, quello della maggioranza “gialloverde“ Movimento 5 stelle-Lega. Sebbene non siamo quindi nuovi a questo scenario, sicuramente il fatto che non si torni al voto dopo due crisi può generare molti dubbi se non si conosce l’iter delladi unin Italia, dalle elezioni al giuramento del Presidente del Consiglio. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza illustrandoleche portano alla ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - Alessan04138070 : RT @Caffe_Graziella: #Mattarella una domanda Perchè hai chiamato #Draghi x un nuovo governo quando nel paese c'è un governo che ha la magg… - ilriformista : Meloni e Salvini sperano nella terza via: la definizione del ricorso alle urne in tempi non troppo dilatati, un com… -