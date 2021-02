Governo Draghi, spuntano i nomi dei ministri. New entry ‘pesanti’, sorprese e qualche conferma (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il fallimento della trattativa per un Conte Ter il Quirinale ha affidato all’ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi l’incarico di formare un “Governo di alto profilo”. E, a quanto pare, il nuovo esecutivo, che dovrà ovviamente ottenere la fiducia in Parlamento, sta iniziando a prendere forma. Anche se da più parti si sottolinea come al momento la priorità non siano i nomi ma sia quella di trovare una maggioranza solida, ecco spuntare le prime ipotesi. Difficile che il nuovo esecutivo sia formato esclusivamente da tecnici. Molto probabilmente, invece, ci saranno delle figure che daranno al Governo una ‘sfumatura politica’ in modo da convincere le forze più recalcitranti. Quello che sembra si stia formando sarà un Governo molto simile a quello presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il fallimento della trattativa per un Conte Ter il Quirinale ha affidato all’ex presidente della Banca Centrale Europea Mariol’incarico di formare un “di alto profilo”. E, a quanto pare, il nuovo esecutivo, che dovrà ovviamente ottenere la fiducia in Parlamento, sta iniziando a prendere forma. Anche se da più parti si sottolinea come al momento la priorità non siano ima sia quella di trovare una maggioranza solida, ecco spuntare le prime ipotesi. Difficile che il nuovo esecutivo sia formato esclusivamente da tecnici. Molto probabilmente, invece, ci saranno delle figure che daranno aluna ‘sfumatura politica’ in modo da convincere le forze più recalcitranti. Quello che sembra si stia formando sarà unmolto simile a quello presieduto da Carlo Azeglio Ciampi, ...

