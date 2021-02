Governo Draghi | spunta la petizione | “Salviamo il ministro Costa”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Ler/Adnkronos) “il”. E’ questo il titolo dellalanciata su change.org con cui si chiede al presidente del Consiglio di riconfermare al dicastero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare iluscente Sergio. Lalanciata ieri sera è già vicina alle 200 firme. “Grazie a questo– si legge nel testo della– molto si è fatto in questo periodo. Citiamo, solo per esempio: ha creato una flotta marina per ripulire i mari dalla plastica, ha recuperato dal fondo del mare le Ecoballe nel Golfo di Follonica da 1 tonnellata l’una disperse più di 5 anni fa da un’imbarcazione, il buono mobilità, per incentivare la gente ad andare in bici invece che con la ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - TruppenStrunz : RT @k_arsenale: Primi effetti del governo Draghi: il prezzo della preparazione H è tripilcato (@ANGELOABATE2) - Davideblu : RT @fattoquotidiano: Governo, Confindustria parte subito alla carica: “Draghi tolga reddito di cittadinanza e quota 100” -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Alla luce di questi importanti cambiamenti che riguarderanno la Penisola nelle prossime settimane e dei futuri componenti del, che sarà di elevata caratura tecnica, come già ampiamente ...Certo: è necessario per loro non firmare, come si suol dire, alcuna cambiale in bianco e valutare attentamente il programma dicheproporrà nei prossimi giorni. Ma un'eventuale ...L'idea di un Governo tecnico, però, non convince. La deputata Tripodi si dice disposta ad ascoltare, ma spiega: "È molto difficile che, come M5S, daremo la fiducia ad un Governo Draghi".Roma, 4 feb (Adnkronos) – “Il Pd sta lavorando per un governo politico marcatamente europeista. Per l’Italia è l’ultima occasione ed anche per questa legislatura. Credo che se sia chiaro a tutti il me ...