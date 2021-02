Governo Draghi spacca il centrodestra Mara Carfagna pronta a sostenere il sì (Di giovedì 4 febbraio 2021) Potrebbe essere il Governo Draghi a dare il colpo di grazia al centrodestra, spaccato dopo la nomina dell’ex presidente della Bce, tra Forza Italia – non tutta ma in parte – pronta a sostenere il neo presidente, la Lega che seppur propensa verso il no si dice pronta al dialogo e Fratell d’Italia che, invece, continua sul piano del no categorico. Di fatti, l’ala moderata che fa capo soprattutto a Mara Carfagna è in fermento, perché non vuole seguire i sovranisti MeloniSalvini che gridano al voto e dicono no a “Super Mario”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Potrebbe essere ila dare il colpo di grazia alto dopo la nomina dell’ex presidente della Bce, tra Forza Italia – non tutta ma in parte –il neo presidente, la Lega che seppur propensa verso il no si diceal dialogo e Fratell d’Italia che, invece, continua sul piano del no categorico. Di fatti, l’ala moderata che fa capo soprattutto aè in fermento, perché non vuole seguire i sovranisti MeloniSalvini che gridano al voto e dicono no a “Super Mario”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - IlarioCaserta : RT @CicRosina: Renzi è già al lavoro per far cadere il governo Draghi - simonetta_renga : La politica lontana dalle persone finalmente è stata commissariata. Non sostenere un governo #draghi sarebbe da irr… -