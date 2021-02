Governo Draghi: sintesi posizioni politiche principali pre-consultazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mario Draghi ha l’incarico di formare il nuovo esecutivo, parte la fase preliminare di questo processo con le consultazioni iniziate alle 15.30, la conclusione sabato in tarda mattinata. Oggi è il turno dei piccoli partiti: Azione e +Europa a Maie, Cd, Europeisti-Maie, Misto Camera, Nci, Cambiamo. Domani alle 11 interverranno altri partiti: LeU, Iv, Fdi, Pd e Fi. Sabato alle ore 11, sarà la volta di Lega e M5S, le due forze politiche uscite vincenti ma con numeri quasi uguali tra camera e senato nel 2018. Ecco una carrellata di dichiarazioni prima di queste giornate importanti, fino ad adesso si preannunciano le forze politiche a favore di Draghi oppure no, nuove conferme e posizioni saranno nuovamente chiarite nel weekend. Berlusconi, FI Silvio Berlusconi per Forza Italia, la ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Marioha l’incarico di formare il nuovo esecutivo, parte la fase preliminare di questo processo con leiniziate alle 15.30, la conclusione sabato in tarda mattinata. Oggi è il turno dei piccoli partiti: Azione e +Europa a Maie, Cd, Europeisti-Maie, Misto Camera, Nci, Cambiamo. Domani alle 11 interverranno altri partiti: LeU, Iv, Fdi, Pd e Fi. Sabato alle ore 11, sarà la volta di Lega e M5S, le due forzeuscite vincenti ma con numeri quasi uguali tra camera e senato nel 2018. Ecco una carrellata di dichiarazioni prima di queste giornate importanti, fino ad adesso si preannunciano le forzea favore dioppure no, nuove conferme esaranno nuovamente chiarite nel weekend. Berlusconi, FI Silvio Berlusconi per Forza Italia, la ...

