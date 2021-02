Governo Draghi: sarà tecnico o politico? Da Panetta a Conte, tutti gli uomini del Presidente (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ proprio il caso di dire tutti gli uomini del Presidente, e non citiamo le donne. Potrebbe essere un capitolo ancora più rognoso Conte (Facebook)Un Governo tecnico non si farà, lo ha detto Luigi Di Maio. Per lo meno, non avverrà con il sostegno del Movimento cinque stelle. Dunque, lo schema che voleva Panetta all’Economia, Cottarelli al Recovery, Cartabia alla giustizia e Giovannini al lavoro potrebbe svanire. Sebbene nelle indiscrezioni lanciate in questi giorni, non appaia realmente così tecnico questo esecutivo immaginato da Mario Draghi. E neanche così sbilanciato sulla quota dem. Infatti sembra possa ancora giocarsi le sue carte Roberto Gualtieri, uomo fidato della frangia governativa dei cinque stelle e ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ proprio il caso di direglidel, e non citiamo le donne. Potrebbe essere un capitolo ancora più rognoso(Facebook)Unnon si farà, lo ha detto Luigi Di Maio. Per lo meno, non avverrà con il sostegno del Movimento cinque stelle. Dunque, lo schema che volevaall’Economia, Cottarelli al Recovery, Cartabia alla giustizia e Giovannini al lavoro potrebbe svanire. Sebbene nelle indiscrezioni lanciate in questi giorni, non appaia realmente cosìquesto esecutivo immaginato da Mario. E neanche così sbilanciato sulla quota dem. Infatti sembra possa ancora giocarsi le sue carte Roberto Gualtieri, uomo fidato della frangia governativa dei cinque stelle e ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - massimoarmenio : @lauraboldrini @nzingaretti @pdnetwork Non c’era bisogno che lo dicesse Zingaretti. Draghi è un simbolo dell’europe… - ladychef62 : RT @ItaliaVivaRoma1: Il governo #Draghi sarà la salvezza dell'Italia: ha messo in sicurezza l'Euro quasi dieci anni fa, metterà in sicurezz… -