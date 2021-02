Governo Draghi, Renzi quale ministero chiede? L’indiscrezione sul nuovo esecutivo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Draghi Governo, Renzi – Giovedì 4 febbraio 2021. “Non volevo solo partecipare ai governi. Io volevo avere il potere di farle fallire”, è soltanto uno dei tanti meme a circolare in queste ore sui social. Matteo Renzi come Jep Gambardella de “La grande bellezza”. Il leader di Italia Viva si “gode” il day after del Governo Conte bis e di Mario Draghi incaricato dal presidente della Repubblica di formare un nuovo esecutivo di “alto profilo”. Che accadrà nelle prossime ore? Ci sarà un ministero per il senatore toscano? “TgCom24” propone un elenco nomi che sarebbero annotati sul taccuino dell’ex presidente della BCE. Secondo indiscrezioni sarà un Governo che seguirà il modello dell’esecutivo Ciampi, che per ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021)– Giovedì 4 febbraio 2021. “Non volevo solo partecipare ai governi. Io volevo avere il potere di farle fallire”, è soltanto uno dei tanti meme a circolare in queste ore sui social. Matteocome Jep Gambardella de “La grande bellezza”. Il leader di Italia Viva si “gode” il day after delConte bis e di Marioincaricato dal presidente della Repubblica di formare undi “alto profilo”. Che accadrà nelle prossime ore? Ci sarà unper il senatore toscano? “TgCom24” propone un elenco nomi che sarebbero annotati sul taccuino dell’ex presidente della BCE. Secondo indiscrezioni sarà unche seguirà il modello dell’Ciampi, che per ...

