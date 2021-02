Governo Draghi, nelle consultazioni irrompe la variabile Berlusconi: sarà lui a guidare la delegazione di Forza Italia. Gli scenari (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le voci si sono susseguite per tutta la giornata, poi la conferma di Antonio Tajani: “sarà Berlusconi a guidare la delegazione di Forza Italia nelle consultazioni con Draghi. Del resto fu lui a indicarlo come governatore alla Banca centrale europea, tra loro c’è un’antica conoscenza e assonanza sulle politiche economiche seguite quando era alla guida della Bce”. L’ex Cavaliere lascia quindi la blindatissima villa in Provenza, dove si è rifugiato dall’inizio della pandemia (salvo sporadiche apparizioni a Milano), per incontrare di persona il premier incaricato. Una decisione dal chiaro peso politico che non era stata adottata nemmeno durante le consultazioni al Quirinale, quando davanti al capo dello Stato si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le voci si sono susseguite per tutta la giornata, poi la conferma di Antonio Tajani: “ladicon. Del resto fu lui a indicarlo come governatore alla Banca centrale europea, tra loro c’è un’antica conoscenza e assonanza sulle politiche economiche seguite quando era alla guida della Bce”. L’ex Cavaliere lascia quindi la blindatissima villa in Provenza, dove si è rifugiato dall’inizio della pandemia (salvo sporadiche apparizioni a Milano), per incontrare di persona il premier incaricato. Una decisione dal chiaro peso politico che non era stata adottata nemmeno durante leal Quirinale, quando davanti al capo dello Stato si sono ...

Ma la possibilità che gli italiani possano tornare a sciare dipenderà da una delle prime scelte alle quali sarà chiamato il nuovo governo di Mario Draghi: revocare, o meno, il divieto di spostamento ...

Primo giorno di consultazioni per il premier incaricato. Il leader del Pd Zingaretti: daremo il nostro contributo ma noi e il partito di Salvini alternativi. I numeri della possibile maggioranza ...

Non posso dire che ci fosse un piano, ma sono sicuro che l'Italia ha un sogno e questo sogno ora è nelle mani di Draghi''.

