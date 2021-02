Governo Draghi, la diretta – Il giorno delle consultazioni coi partiti. Locatelli: “Speranza ha fatto ottimo lavoro, garantire continuità” (Di giovedì 4 febbraio 2021) È il giorno delle consultazioni con i partiti per Mario Draghi. L’uomo scelto dal presidente Sergio Mattarella per guidare un “Governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica“ ha lasciato la sua residenza in Umbria ed è atteso nella Capitale, dove nel pomeriggio incontrerà le forze politiche. Il calendario delle consultazioni dovrebbe essere noto in tarda mattinata, mentre continuano gli appelli del Pd ai Cinque stelle – dopo la riunione di ieri con Leu e M5s – a non disperdere il patrimonio del percorso comune nel Conte bis e per un ingresso dei grillini nel Governo. “Mi è parso che si tratti di posizioni ferme ma non assolutamente insuperabili”, ha detto ieri sera Andrea Orlando a La7 dopo la riunione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) È ilcon iper Mario. L’uomo scelto dal presidente Sergio Mattarella per guidare un “di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica“ ha lasciato la sua residenza in Umbria ed è atteso nella Capitale, dove nel pomeriggio incontrerà le forze politiche. Il calendariodovrebbe essere noto in tarda mattinata, mentre continuano gli appelli del Pd ai Cinque stelle – dopo la riunione di ieri con Leu e M5s – a non disperdere il patrimonio del percorso comune nel Conte bis e per un ingresso dei grillini nel. “Mi è parso che si tratti di posizioni ferme ma non assolutamente insuperabili”, ha detto ieri sera Andrea Orlando a La7 dopo la riunione ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - destri_li : RT @meb: Alcune riflessioni con Il Messaggero sui prossimi giorni e sui motivi per sostenere l’appello del Presidente Mattarella per il nuo… - Serpico779 : RT @albo_interista: Toninelli: “Sì a Governo Draghi a patto che il Presidente del Consiglio sia Conte.” È uno scherzo? -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Governo, Renzi: 'Draghi miglior premier, saprà trovare via d'uscita da crisi'

'Penso che Draghi sia il miglior presidente del Consiglio per l'Italia, in particolare in questo momento. Draghi era presidente della Bce, è ammirato nel mondo. E' la speranza del Paese'. Lo dice Matteo Renzi in una intervista alla Cnn. 'L'Italia è un grande Paese ma ha bisogno di visione per uscire dalla ...

Governo Draghi, tutto tecnico o modello Ciampi? Rebus squadra

La formula ancora non c'è. A otto ore dall'incarico, accettato con riserva, non è ancora chiaro se quello di Mario Draghi sarà un governo squisitamente tecnico o se virerà sul cosiddetto 'modello Ciampi', con innesti politici. L'unica certezza è che, al momento, c'è un problema non secondario: i numeri non tornano,...

Governo, Mario Draghi faccia a faccia con i partiti IL GIORNO Renzi, la previsione sul governo Draghi: quanto dura e cosa fa

“È probabile che io sia il più impopolare del Paese, è improbabile che Conte sia il più popolare. Ma è certo che Draghi ...

Draghi, prima notte da premier in Umbria a Città della Pieve: oggi le consultazioni a Roma

Mario Draghi ha trascorso in Umbria la prima notte da presidente del Consiglio incaricato. Nella sua casa immersa in un bosco alle porte di Città della Pieve. L'ex presidente della ...

'Penso chesia il miglior presidente del Consiglio per l'Italia, in particolare in questo momento.era presidente della Bce, è ammirato nel mondo. E' la speranza del Paese'. Lo dice Matteo Renzi in una intervista alla Cnn. 'L'Italia è un grande Paese ma ha bisogno di visione per uscire dalla ...La formula ancora non c'è. A otto ore dall'incarico, accettato con riserva, non è ancora chiaro se quello di Mariosarà unsquisitamente tecnico o se virerà sul cosiddetto 'modello Ciampi', con innesti politici. L'unica certezza è che, al momento, c'è un problema non secondario: i numeri non tornano,...“È probabile che io sia il più impopolare del Paese, è improbabile che Conte sia il più popolare. Ma è certo che Draghi ...Mario Draghi ha trascorso in Umbria la prima notte da presidente del Consiglio incaricato. Nella sua casa immersa in un bosco alle porte di Città della Pieve. L'ex presidente della ...