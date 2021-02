Governo Draghi | Ilaria Capua alla Salute? La frecciata di Galli

Leggi su improntaunika

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Alfie Borromeo Marioha accettato l’incarico con riserva di formare un nuovo, e subito si sono rincorse le prime voci sui possibili nuovi ministri. Dal momento che sarà undi natura prevalentemente tecnica, per alcuni ruoli verrà scelto un esperto in materia; nella situazione emergenziale che stiamo vivendo, uno dei dicasteri chiave è quello della. L’ipotesi dial ministero dellaQualora non venga riconfermato il ministro Roberto Speranza, per il ministero dellasi aprono diverse possibilità; una delle ipotesi avanzate in queste ore è che a ereditare il ruolo possa essere la virologa, una degli esperti più stimati che nell’ultimo anno di ...