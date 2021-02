Governo Draghi, il calendario delle consultazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) : dal pomeriggio di oggi a sabato mattina. Prima di domenica potrebbe arrivare l’annuncio Getty ImagesIl Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi comincerà oggi le consultazioni con i gruppi parlamentari per provare a far nascere un nuovo Governo. Cominceranno alle 15.30 e andranno avanti fino a sabato. Gli incontri si terranno presso la Camera dei Deputati. I primi in programma sono con i gruppi più piccoli, Azione, il partito di Carlo Calenda, poi gli Europeisti, il Centro Democratico, Maie e Psi poi Noi con l’Italia – Cambiamo. A differenza delle consultazione con il presidente Mattarella il centrodestra non andrà unito come probabilmente non lo sarà neanche per la fiducia a Draghi. Venerdì oltre al Partito Democratico, Leu e Italia Viva (il cui sì a Draghi ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) : dal pomeriggio di oggi a sabato mattina. Prima di domenica potrebbe arrivare l’annuncio Getty ImagesIl Presidente del Consiglio incaricato Mariocomincerà oggi lecon i gruppi parlamentari per provare a far nascere un nuovo. Cominceranno alle 15.30 e andranno avanti fino a sabato. Gli incontri si terranno presso la Camera dei Deputati. I primi in programma sono con i gruppi più piccoli, Azione, il partito di Carlo Calenda, poi gli Europeisti, il Centro Democratico, Maie e Psi poi Noi con l’Italia – Cambiamo. A differenzaconsultazione con il presidente Mattarella il centrodestra non andrà unito come probabilmente non lo sarà neanche per la fiducia a. Venerdì oltre al Partito Democratico, Leu e Italia Viva (il cui sì a...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - SollazzoRosa : RT @catirafaella: Centinaia di giornalisti accalcati, mezz’ora di attesa, un tavolino in mezzo alla strada per assistere ad una dichiarazio… - Andrrr8 : RT @Italians4Brexit: @LorenzoCast89 Con un bel governo Draghi 'politico',cioè con Conte Renzi Zingaretti & co. ministri (e magari pure Berl… -