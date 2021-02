Governo Draghi, Galli: “Ilaria Capua ministra della Salute? Non la vedo adatta, non ha alcuna esperienza di sanità pubblica” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il nome circola già dal giorno in cui è stato conferito l’incarico, accettato con riserva, a Mario Draghi. Nel totoministri è entrata anche Ilaria Capua, virologa e professoressa universitaria, che ha già avuto un’esperienza politica venendo candidata ed eletta con Scelta Civica di Mario Monti. L’ex deputata si dimise nel settembre 2016 e ora, i retroscena, la accreditano, insieme ad Elena Cattaneo, come una delle papabili a succedere a Roberto Speranza. Una scelta che l’infettivologo Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano, boccia su tutta la linea: “Non la vedo adatta a quel ruolo. Non ha nessunissima esperienza di sanità pubblica”, ha detto intervistato da Radio Capital. “Se si cerca il nome di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il nome circola già dal giorno in cui è stato conferito l’incarico, accettato con riserva, a Mario. Nel totoministri è entrata anche, virologa e professoressa universitaria, che ha già avuto un’politica venendo candidata ed eletta con Scelta Civica di Mario Monti. L’ex deputata si dimise nel settembre 2016 e ora, i retroscena, la accreditano, insieme ad Elena Cattaneo, come una delle papabili a succedere a Roberto Speranza. Una scelta che l’infettivologo Massimo, primario dell’ospedale Sacco di Milano, boccia su tutta la linea: “Non laa quel ruolo. Non ha nessunissimadi”, ha detto intervistato da Radio Capital. “Se si cerca il nome di un ...

