Governo Draghi | Crosetto sgancia “granata” sulla Lega di Salvini | «Il rischio c’è…»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Consulente fidato di Giorgia Meloni, fondatore di Fratelli d’Italia, Guido, ha concesso un’intervista a “Il Giorno”, in cui ha parlato dell’impatto di Mariopremier sul centrodestra. All’indomani dell’ascesa al Colle dell’ex dirigente della BCE gli animi sono più che mai tesi: nessuno si sarebbe mai aspettato che Mattarella proponesse un nome di tale peso. Neppure Fratelli di Italia, lae Forza Italia: «Tenere il centrodestra unito in questa fase significa mandare avanti un delicato tentativo di mediazione», ha dichiarato. leggi anche l’articolo —>, si va verso il modello Ciampi: un esecutivo ibrido C’è caos anche nel centrodestra, oltre che nel M5s: «C’è una sostanziale linea favorevole di Forza Italia, una linea invece molto netta per ...