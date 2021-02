Governo Draghi come governo di scopo (Di giovedì 4 febbraio 2021) La questione prioritaria in merito al nascituro governo Draghi non è il programma, né il grado di politicità (misurato, a quanto si legge, dalla percentuale di “politici” sul totale dei componenti dell’esecutivo). La questione prioritaria ha a che fare con la qualità della nostra democrazia: la residua sovranità popolare, l’autonomia della politica, l’autorevolezza delle sua classi dirigenti, la possibilità di praticare programmi diversi, finanche alternativi. Il presidente Mattarella ha autorevolmente incaricato Mario Draghi, dopo il sabotaggio del governo Conte bis compiuto da Italia Viva, per affrontare scadenze immediate, ineludibili e incompatibili con elezioni a giugno e scioglimento della Camere a marzo: dal varo del Decreto “Ristori 5” al completamento della campagna di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) La questione prioritaria in merito al nascituronon è il programma, né il grado di politicità (misurato, a quanto si legge, dalla percentuale di “politici” sul totale dei componenti dell’esecutivo). La questione prioritaria ha a che fare con la qualità della nostra democrazia: la residua sovranità popolare, l’autonomia della politica, l’autorevolezza delle sua classi dirigenti, la possibilità di praticare programmi diversi, finanche alternativi. Il presidente Mattarella ha autorevolmente incaricato Mario, dopo il sabotaggio delConte bis compiuto da Italia Viva, per affrontare scadenze immediate, ineludibili e incompatibili con elezioni a giugno e scioglimento della Camere a marzo: dal varo del Decreto “Ristori 5” al completamento della campagna di ...

