Governo, da Lega “no a nuovo esecutivo Conte con premier diverso” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre si attendono le convocazioni di Mario Draghi per le prime consultazioni, trapela da fonti di via Bellerio la linea della Lega sul nuovo Governo. Il Carroccio è disponibile e interessato a discutere di tasse, grandi opere, difesa dei confini, aiuti concreti per famiglie e imprese. Non è possibile ipotizzare alcun confronto se arrivano insulti – si ricorda – con riferimento alla recente dichiarazione di Laura Boldrini, valorizzata sui social di Salvini né – per quanto ci riguarda – è immaginabile una riedizione del Governo Conte con gli stessi ministri e un premier diverso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre si attendono le convocazioni di Mario Draghi per le prime consultazioni, trapela da fonti di via Bellerio la linea dellasul. Il Carroccio è disponibile e interessato a discutere di tasse, grandi opere, difesa dei confini, aiuti concreti per famiglie e imprese. Non è possibile ipotizzare alcun confronto se arrivano insulti – si ricorda – con riferimento alla recente dichiarazione di Laura Boldrini, valorizzata sui social di Salvini né – per quanto ci riguarda – è immaginabile una riedizione delcon gli stessi ministri e un. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

francescocosta : La legislatura iniziata col governo No Euro potrebbe (forse) concludersi con Draghi, col sostegno di PD, IV, FI, fo… - francescocosta : Correggetemi se sbaglio: ammesso che abbia i numeri in Parlamento, ed è un grosso dubbio; ammesso che metta d'accor… - fattoquotidiano : Governo, Draghi e i numeri in Parlamento: per la maggioranza assoluta serve il Sì alla fiducia di Lega o M5s - EnricoF71 : @giord97 @mara_carfagna 'Il vile affarista' deve finire quello che ha iniziato nel 1992...Se #Lega e #FDI asseconda… - dariochierchia : RT @Bohemian_322: Secondo questo personaggetto Draghi si spreca per fare un paio di mesi per poi andare al voto.. finirà così: la Lega darà… -