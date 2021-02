Governo: costituzionalista Scaccia, 'tecnico o politico? sarà mediano' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Via alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con i rappresentanti dei partiti e spazio al dibattito: sarà un Governo tecnico o politico? "Mi sembra stia emergendo una linea mediana. Mi lasci però dire in premessa che è tecnicamente impropria oltre che ellittica la dizione Governo tecnico". A parlare è il costituzionalista Gino Scaccia che conversando con l'Adnkronos rileva: "immagino che i partiti vorranno essere convolti nel Governo dell'ex presidente della Bce, e non solo nella funzione di 'schiaccia-bottoni' che ratificano decisioni altrui. Credo anzi che lo stesso Draghi saggiamente voglia chiedere un'attiva presenza politica per non essere accusato di aver 'commissariato' la democrazia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Via alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con i rappresentanti dei partiti e spazio al dibattito:un? "Mi sembra stia emergendo una linea mediana. Mi lasci però dire in premessa che è tecnicamente impropria oltre che ellittica la dizione". A parlare è ilGinoche conversando con l'Adnkronos rileva: "immagino che i partiti vorranno essere convolti neldell'ex presidente della Bce, e non solo nella funzione di 'schiaccia-bottoni' che ratificano decisioni altrui. Credo anzi che lo stesso Draghi saggiamente voglia chiedere un'attiva presenza politica per non essere accusato di aver 'commissariato' la democrazia ...

