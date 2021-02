Governo: Conte, 'ho fatto auguri di buon lavoro a Draghi, colloquio lungo e aperto' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ieri ho incontrato il presidente incaricato Draghi. E' stato un colloquio lungo, molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro". Lo dice Giuseppe Conte in una dichiarazione fuori palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ieri ho incontrato il presidente incaricato. E' stato un, moltoal termine del quale gli hoglidi". Lo dice Giuseppein una dichiarazione fuori palazzo Chigi.

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - HuffPostItalia : Grillo ai suoi: 'Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi' - M5S_Europa : #Conte ha dimostrato che un cittadino onesto può ricoprire il ruolo di capo del Governo meglio dei politicanti ingr… - rivarobe : #GovernoDraghi Governo politico o Governo tecnico da li conti chi ci sta o no. Se è politico e #Conte #Dimaio e al… - MassimoTurrini7 : RT @ConteZero76: Voi coinvolgereste nel governo Draghi un Conte che per mesi ha tenuto per sé i servizi segreti, provando pure a costruire… -