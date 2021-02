Governo: Brunetta, 'non possiamo chiamarci fuori, tutto il centrodestra ascolti Draghi' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Il mio partito, ancora qualche giorno fa nell'intervista di Berlusconi al Corriere della Sera, ha chiesto un Governo di unità nazionale con le migliori risorse del Paese: le parole di Mattarella e la scelta di Draghi vanno proprio in questa direzione. Non possiamo chiamarci fuori". Lo dice Renato Brunetta al 'Corriere della sera'. "Dobbiamo confrontarci con Draghi senza indecisioni e tentennamenti: ascolteremo quello che avrà da dirci e diremo quello che pensiamo serva al Paese. Per cominciare, non un Governo sul modello Monti: grazie, abbiamo già dato. Deve essere un Governo dei migliori, composto dalla migliore classe politica, parlamentare o meno ma politica perché il voto che si dà è politico", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Il mio partito, ancora qualche giorno fa nell'intervista di Berlusconi al Corriere della Sera, ha chiesto undi unità nazionale con le migliori risorse del Paese: le parole di Mattarella e la scelta divanno proprio in questa direzione. Non". Lo dice Renatoal 'Corriere della sera'. "Dobbiamo confrontarci consenza indecisioni e tentennamenti: ascolteremo quello che avrà da dirci e diremo quello che pensiamo serva al Paese. Per cominciare, non unsul modello Monti: grazie, abbiamo già dato. Deve essere undei migliori, composto dalla migliore classe politica, parlamentare o meno ma politica perché il voto che si dà è politico", ...

