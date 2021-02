Governo | Bonomi | “Draghi è un patrimonio del Paese”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ”? Ha le qualità che da tempo auspicavo in un politico: una persona seria, competente, autorevole ed efficace”. Carlo, numero uno di Confindustria, lo spiega in un’intervista a ‘La Stampa’. ”Ammiravoanche in tempi non sospetti -spiega- Ad agosto, poco dopo la mia elezione, sono andato al meeting di Rimini ad ascoltarlo. Pensavo che avrei trovato in sala buona parte dei rappresentanti del sistema politico ed economico italiano. C’ero solo io. Ho sempre considerato Marioundel nostro”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

