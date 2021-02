**Governo: Bonino, ‘può nascere politica meno sgangherata’** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Il tentativo del presidente Mario Draghi può rappresentare “la nascita di un’altra politica, meno sgangherata e più attenta ai problemi del Paese. Questa impresa è una novità vera per il Paese”. Lo ha detto Emma Bonino in rappresentanza delle componenti Azione, +Europa, Radicali dei gruppi misti di Camera e Senato. “Con il presidente Draghi -ha aggiunto- abbiamo parlato di temi prioritari come la questione sanitaria e le vaccinazioni e il piano di ripresa e resilienza. Inoltre, abbiamo parlato della questione femminile”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Il tentativo del presidente Mario Draghi può rappresentare “la nascita di un’altrasgangherata e più attenta ai problemi del Paese. Questa impresa è una novità vera per il Paese”. Lo ha detto Emmain rappresentanza delle componenti Azione, +Europa, Radicali dei gruppi misti di Camera e Senato. “Con il presidente Draghi -ha aggiunto- abbiamo parlato di temi prioritari come la questione sanitaria e le vaccinazioni e il piano di ripresa e resilienza. Inoltre, abbiamo parlato della questione femminile”. L'articolo CalcioWeb.

