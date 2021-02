**Governo: Bonafede, ‘a testa alta a tavolo con Draghi, Conte al fianco M5S’** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Oggi Giuseppe Conte ha confermato ancora una volta l’alto senso delle istituzioni che ha sempre ispirato le sue azioni e le sue scelte alla guida del governo. A lui va la nostra gratitudine! Come ho già detto ieri in assemblea, in questi anni il MoVimento 5 Stelle ha iniziato un percorso politico al fianco di Conte che, certamente, non si interrompe adesso, con la fine dell’esperienza di governo”. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia uscente Alfonso Bonafede.“Ora il MoVimento 5 Stelle, con lo stesso senso delle istituzioni, in un momento così delicato per tutti gli italiani, parteciperà costruttivamente, a testa alta e con coerenza rispetto ai valori di sempre, alle consultazioni del neo-incaricato Presidente Draghi”, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Oggi Giuseppeha confermato ancora una volta l’alto senso delle istituzioni che ha sempre ispirato le sue azioni e le sue scelte alla guida del governo. A lui va la nostra gratitudine! Come ho già detto ieri in assemblea, in questi anni il MoVimento 5 Stelle ha iniziato un percorso politico aldiche, certamente, non si interrompe adesso, con la fine dell’esperienza di governo”. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia uscente Alfonso.“Ora il MoVimento 5 Stelle, con lo stesso senso delle istituzioni, in un momento così delicato per tutti gli italiani, parteciperà costruttivamente, ae con coerenza rispetto ai valori di sempre, alle consultazioni del neo-incaricato Presidente”, ...

