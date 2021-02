Governo | Boldi | ' sono con Berlusconi | serve esecutivo tecnico fatto di gente capace' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Cosa dovrebbe fare il centrodestra? ''Mi piace Draghi, lo stimo molto. Ioper la linea di Silvioe cioè quella di cercare di trovare un'unità per il Paese che non abbia uno scopo politico, quindi formare un Governodi''. Così Massimoall'Adnkronos sottolineando di non essere a favore dell'idea di andare subito alle elezioni. L'attore però ribadisce il suo pieno appoggio a Giorgia Meloni e spiega che se si dovesse tornare alle urne ''li aiuterò -dice- ho parlato con lo staff di Fdi epronto ad appoggiarli non appena si andrà a votare'', conclude. (di Alisa Toaff)