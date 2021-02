Governo: A. Baldassarre, ‘Draghi migliore soluzione a crisi di sistema unica’ (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voltato pagina “nel libro della storia costituzionale italiana” tratteggiando, a partire dal discorso precedente all’annuncio della convocazione di Mario Draghi al Quirinale, “un punto di svolta decisivo nel sistema dei partiti, paralizzato da contraddizioni irrisolvibili”; un rivoluzionario cambio di passo. Secondo l’ex presidente della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre, intervistato dall’Adnkronos, “Mattarella per la prima volta nella storia della nostra Repubblica ha detto ‘questo è l’unico uomo che può salvare il Paese’ in una situazione di grave emergenza economica politica e sociale. Ed ai partiti ha lanciato il messaggio: ‘o collaborate o vi auto-escludete’ dalla politica”. Ma i partiti non rappresentano un asset fondamentale nella congiunzione tra le ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voltato pagina “nel libro della storia costituzionale italiana” tratteggiando, a partire dal discorso precedente all’annuncio della convocazione di Mario Draghi al Quirinale, “un punto di svolta decisivo neldei partiti, paralizzato da contraddizioni irrisolvibili”; un rivoluzionario cambio di passo. Secondo l’ex presidente della Corte Costituzionale Antonio, intervistato dall’Adnkronos, “Mattarella per la prima volta nella storia della nostra Repubblica ha detto ‘questo è l’unico uomo che può salvare il Paese’ in una situazione di grave emergenza economica politica e sociale. Ed ai partiti ha lanciato il messaggio: ‘o collaborate o vi auto-escludete’ dalla politica”. Ma i partiti non rappresentano un asset fondamentale nella congiunzione tra le ...

