Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). L'incarico di Governo a Mario Draghi sta mischiando le carte della politica. Il centrodestra avrebbe comunque la maggioranza, secondo alcuni sondaggi andando addirittura sopra il 50%. Un sondaggio di Piazzapulita certifica come gli italiani siano largamente favorevoli alla nascita del Governo Draghi: 62% i favorevoli solo il 27% contrari (soprattutto tra gli elettori del Movimento 5 Stelle) L'ultimo sondaggio è di: - EMG, per Agorà del 3 febbraio Lega - 23,9% (-0,2% rispetto al 28 gennaio) Pd - 20,1% (+0,1%) FdI - 15,8% ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 febbraio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). L'incarico di Governo a Mario Draghi sta mischiando le carte della politica. Il centrodestra avrebbe comunque la maggioranza, secondo alcuniandando addirittura sopra il 50%. Uno di Piazzapulita certifica come gli italiani siano largamente favorevoli alla nascita del Governo Draghi: 62% i favorevoli solo il 27% contrari (soprattutto tra gli elettori del Movimento 5 Stelle) L'ultimoo è di: - EMG, per Agorà del 3 febbraio Lega - 23,9% (-0,2% rispetto al 28 gennaio) Pd - 20,1% (+0,1%) FdI - 15,8% ...

