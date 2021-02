Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo penalizza i partiti della maggioranza, tutti in calo; mentre cresce in maniera decisa la Lega che guadagna più di un punto percentuale in una sola settimana secondo Swg e quasi mezzo punto secondo EMG. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Secondo uno EMG per Agorà il 38% degli italiani vorrebbe le elezioni anticipate come soluzione alla crisi di governo; il 27% sarebbe favorevole ad un governo di Unità Nazionale; mentre solo il 23% vorrebbe un governo ...