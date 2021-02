Gli spasmi di Shawn Skelton sono dovuti al vaccino? Il parere dei medici (Di giovedì 4 febbraio 2021) Era inevitabile che in un periodo di pandemia come questo, in cui si parla quasi esclusivamente di vaccini, il video dell’operatrice sanitaria Shawn Skelton diventasse virale. Per chi non avesse visto la sua denuncia postata su Facebook, o per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la ragazza — infermiera presso il Good Samaritan Home, una casa di riposo di Evansville, Indiana, Stati Uniti — ha diffuso un video nel quale accusa il vaccino Moderna di effetti collaterali. Il post diventa virale La Skelton, vittima di improvvise contrazioni muscolari involontarie, ha accusato la casa farmaceutica dei suoi attuali spasmi. Dice di essere stata obbligata a vaccinarsi, come prassi, dalla casa di cura in cui lavora. Il post ha avuto circa 49mila commenti provenienti da ogni parte del mondo mentre il video è ... Leggi su bufale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Era inevitabile che in un periodo di pandemia come questo, in cui si parla quasi esclusivamente di vaccini, il video dell’operatrice sanitariadiventasse virale. Per chi non avesse visto la sua denuncia postata su Facebook, o per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la ragazza — infermiera presso il Good Samaritan Home, una casa di riposo di Evansville, Indiana, Stati Uniti — ha diffuso un video nel quale accusa ilModerna di effetti collaterali. Il post diventa virale La, vittima di improvvise contrazioni muscolari involontarie, ha accusato la casa farmaceutica dei suoi attuali. Dice di essere stata obbligata a vaccinarsi, come prassi, dalla casa di cura in cui lavora. Il post ha avuto circa 49mila commenti provenienti da ogni parte del mondo mentre il video è ...

Vale22046 : RT @dgiuse2: Nei tuoi occhi c’è un giardino di allegria animale che spinge la notte ad aprirsi come un’orchidea o come un tocco caldo / per… - xFatDribbler : @JooshW9 Tutta la stagione scorsa ho fatto 1 rigore solo coi barrio e questa 0, contro di voi mi vengono gli spasmi muscolari - Liguglia : Quando il Napoli di Gattuso vinceva 4-1 o 6-0 non era per merito suo, quelli erano solo gli ultimi spasmi di talent… - strvangx : @SPIDEYVMAN MA SEMBRA UN RAGNO CON GLI SPASMI - Pauline87717362 : RT @dgiuse2: Nei tuoi occhi c’è un giardino di allegria animale che spinge la notte ad aprirsi come un’orchidea o come un tocco caldo / per… -