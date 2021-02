Gli immigrati rifiutano il tampone in aereo ed evitano il rimpatrio: così i clandestini rimangono in Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – rifiutano di sottoporsi al tampone necessario per salire sull’aereo che li sta per rimpatriare: è il nuovo trucchetto utilizzato dagli immigrati clandestini per evitare l’espulsione. clandestini sì, ma mica scemi: così, per decine di stranieri trattenuti al Cpr (Centro permanenza e rimpatrio) di Torino si allunga il soggiorno entro i nostri confini. Non solo, gli stessi ottengono ben presto un lasciapassare per la libertà: dopo aver ripetutamente rifiutato di effettuare il test per il coronavirus, proseguono la loro permanenza al Cpr, fino a un massimo di 90 giorni, per effetto del nuovo decreto. Allo scadere di tale data nessuno li può più trattenere e gli immigrati tornano liberi. Magari – il più delle volte – liberi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb –di sottoporsi alnecessario per salire sull’che li sta per rimpatriare: è il nuovo trucchetto utilizzato dagliper evitare l’espulsione.sì, ma mica scemi:, per decine di stranieri trattenuti al Cpr (Centro permanenza e) di Torino si allunga il soggiorno entro i nostri confini. Non solo, gli stessi ottengono ben presto un lasciapassare per la libertà: dopo aver ripetutamente rifiutato di effettuare il test per il coronavirus, proseguono la loro permanenza al Cpr, fino a un massimo di 90 giorni, per effetto del nuovo decreto. Allo scadere di tale data nessuno li può più trattenere e glitornano liberi. Magari – il più delle volte – liberi di ...

