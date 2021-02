Gli artisti celebrano il World Cancer Day | i messaggi di Loredana Bertè | Eros Ramazzotti | Emma e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi, 4 febbraio, gliilDay, la giornata mondiale della lotta contro il cancro. In questa ricorrenza sono forti iin cui vengono ribadite l’importanza della prevenzione e della consapevolezza, ma anche la necessità della ricerca, del trattamento e della cura. IlDay è stato fissato per la prima volta nel 2000 nel corso del Vertice Mondiale contro il cancro per il nuovo millennio, con un incontro avvenuto a Parigi. In una giornata come questa tutte le forze politiche,che, scientifiche e culturali si uniscono per portare avanti un forteo di speranza rivolto soprattutto alle persone colpite dalla malattia....