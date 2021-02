Gli arbitri per la ventunesima giornata di Serie A (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/21 che si giocherà da venerdì 5 febbraio a domenica 7 febbraio 2021. Quali saranno ? ATALANTA-TORINO Arbitro: Fourneau Assistenti: Passeri-Di Vuolo Iv: Doveri Var: Valeri Avar: Bindoni BENEVENTO-SAMPDORIA Arbitro: Aureliano Assistenti: Perrotti-Grossi Iv uomo: Paterna Var: Di Paolo Avar: Carbone FIORENTINA-INTER Arbitro: La Penna Assistenti: Preti-Galetto Iv uomo: Pasqua Var: Mazzoleni Avar: Vivenzi GENOA-NAPOLI Arbitro: Manganiello Assistenti: Costanzo-Prenna Iv: Piccinini Var: Di Bello Avar: Liberti JUVENTUS-ROMA Arbitro: Orsato Assistenti: Meli-Fiorito Iv: Calvarese Var: Chiffi Avar: Mondini LAZIO-CAGLIARI Arbitro: Irrati Assistenti: Pagliardini-Zingarelli Iv: Prontera Var: Banti Avar: Cecconi MILAN-CROTONE Arbitro: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/21 che si giocherà da venerdì 5 febbraio a domenica 7 febbraio 2021. Quali saranno ? ATALANTA-TORINO Arbitro: Fourneau Assistenti: Passeri-Di Vuolo Iv: Doveri Var: Valeri Avar: Bindoni BENEVENTO-SAMPDORIA Arbitro: Aureliano Assistenti: Perrotti-Grossi Iv uomo: Paterna Var: Di Paolo Avar: Carbone FIORENTINA-INTER Arbitro: La Penna Assistenti: Preti-Galetto Iv uomo: Pasqua Var: Mazzoleni Avar: Vivenzi GENOA-NAPOLI Arbitro: Manganiello Assistenti: Costanzo-Prenna Iv: Piccinini Var: Di Bello Avar: Liberti JUVENTUS-ROMA Arbitro: Orsato Assistenti: Meli-Fiorito Iv: Calvarese Var: Chiffi Avar: Mondini LAZIO-CAGLIARI Arbitro: Irrati Assistenti: Pagliardini-Zingarelli Iv: Prontera Var: Banti Avar: Cecconi MILAN-CROTONE Arbitro: ...

ingrid_perrod : Com'era la storia che se si tocca uno della #Juve poi gli arbitri vanno a arbitrare in B? ?????????????? Bravi bravi… - MoliPietro : Gli arbitri per la ventunesima giornata di Serie A - MoliPietro : Gli arbitri per la ventunesima giornata di Serie B - infoitsport : Serie A, gli arbitri della 21^ giornata: Juventus-Roma a Orsato - cosimosimone2 : RT @Josto51037271: @AlfonsoTax2 @Jean38095839 @bergomifabio Condannati da chi : GuidoRossi ????????L’unico ad avere una condanna penale è Giaci… -