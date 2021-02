Giuliana De Sio e la sua esperienza Covid | “Ho pensato di morire”

Leggi su zon

(Di giovedì 4 febbraio 2021)De Sio, ospite a Porta a Porta, ha raccontato la suacon il virus: “Sentivo il mio corpo che stava morendo” “Sono stata la prima a fare outing quando ho contratto il Coronavirus, ma è un primato a cui non tengo molto”.De Sio, ospite ieri sera a Porta a Porta, usa l’ironia per esorcizzare un’che l’ha segnata. L’attrice, una delle prime a comunicare la sua positività al-19, iniziò ad accusare i primi sintomi quando era in tournée: “Eravamo sottoposti quotidianamente a bagni di folla, con la gente che entrava in camerino per autografi e selfie. A febbraio eravamo ignoranti sulla pandemia, non sapevamo nulla, pensavamo fosse soltanto un problema della Cina”. Tutti i giorni – continua De Sio – avevo la febbre a 38.5. Dopo una settimana di febbre ...