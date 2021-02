Giulia Salemi scoppia a piangere per Tommaso e Dayane: “Cattivi, insensibili, mi vogliono distruggere” (VIDEO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tommaso e Dayane contro Giulia Da circa una settimana il rapporto di Giulia Salemi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello sembra essere giunto in un punto di non ritorno, infatti pare che la frattura che si è creata sia insanabile. Lunedì notte, dopo la diretta su Canale 5, la fiamma di Pierpaolo Pretelli ha avuto una forte discussione col rampollo meneghino e subiro dopo anche con la modella brasiliana. Tra loro ci sono state delle frecciatine reciproche, si sono dette delle cattiverie, e si sono accusati a vicenda. In poche parole i tre concorrenti del Grande Fratello Vip 5 se ne sono dette di tutto e di più, ma a crollare è stata solo la l’italo-persiana. E se la sudamericana e il 25enne si sono fatti forza a vicenda, la figlia di Fariba martedì sera è ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 febbraio 2021)controDa circa una settimana il rapporto diconZorzi eMello sembra essere giunto in un punto di non ritorno, infatti pare che la frattura che si è creata sia insanabile. Lunedì notte, dopo la diretta su Canale 5, la fiamma di Pierpaolo Pretelli ha avuto una forte discussione col rampollo meneghino e subiro dopo anche con la modella brasiliana. Tra loro ci sono state delle frecciatine reciproche, si sono dette delle cattiverie, e si sono accusati a vicenda. In poche parole i tre concorrenti del Grande Fratello Vip 5 se ne sono dette di tutto e di più, ma a crollare è stata solo la l’italo-persiana. E se la sudamericana e il 25enne si sono fatti forza a vicenda, la figlia di Fariba martedì sera è ...

