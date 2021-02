Giudice Sportivo, un turno a Sanchez e a Vidal: saltano il ritorno di Coppa Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Vidal e Sanchez fermati dal Giudice Sportivo Dopo le semifinali di andata della Coppa Italia sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Come previsto Alexis Sanchez e Arturo Vidal salteranno il ritorno per squalifica dopo il cartellino giallo ricevuto martedì sera. Oltre ai due nerazzurri fermato, sempre per un turno, anche Romero dell’Atalanta che salterà il ritorno in casa con il Napoli. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)fermati dalDopo le semifinali di andata dellasono arrivate le decisioni del. Come previsto Alexise Arturosalteranno ilper squalifica dopo il cartellino giallo ricevuto martedì sera. Oltre ai due nerazzurri fermato, sempre per un, anche Romero dell’Atalanta che salterà ilin casa con il Napoli. L'articolo proviene da intermagazine.

