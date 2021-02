Giudice chiede tesserino ad avvocato di origini nigeriane: l’incontro pacificatore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIncontro “pacificatore” al Tribunale per i Minorenni di Napoli tra il presidente dell’Ufficio giudiziario Patrizia Esposito, l’avvocato italiano di origini nigeriane Hilarry Sedu e il Giudice onorario Maddalena Mangiacapra; quest’ultima ieri, nel corso di un’udienza, ha chiesto a Sedu di esibire il tesserino, non credendo che potesse fare l’avvocato, chiedendogli se fosse laureato. L’episodio è stato denunciato dallo stesso legale. Oggi le parti si sono viste per chiarirsi; con Sedu, c’era anche Antonio Tafuri, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, di cui peraltro Sedu è consigliere. “La questione può dirsi chiusa – dice Sedu – ma nella misura in cui non accada più. La dottoressa Mangiacapra mi ha detto che è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIncontro “” al Tribunale per i Minorenni di Napoli tra il presidente dell’Ufficio giudiziario Patrizia Esposito, l’italiano diHilarry Sedu e ilonorario Maddalena Mangiacapra; quest’ultima ieri, nel corso di un’udienza, ha chiesto a Sedu di esibire il, non credendo che potesse fare l’ndogli se fosse laureato. L’episodio è stato denunciato dallo stesso legale. Oggi le parti si sono viste per chiarirsi; con Sedu, c’era anche Antonio Tafuri, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, di cui peraltro Sedu è consigliere. “La questione può dirsi chiusa – dice Sedu – ma nella misura in cui non accada più. La dottoressa Mangiacapra mi ha detto che è ...

